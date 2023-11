Welkom Winsor Learning – een erkende marktleider in de leeswetenschap. Lees het persbericht. Stel je de toekomst van het leren voor. Bij Imagine Learning creëren we leerdoorbraken op de unieke reis van elke leerling. Vooruitstrevende onderwijsoplossingen Stel je een wereld voor waarin klaslokalen geen grenzen kennen – een wereld die docenten empowert, leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs betrekt, en […].

Website: imaginelearning.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Imagine Learning. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.