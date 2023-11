Flocabulary is een bibliotheek met liedjes, video's en activiteiten voor online leren in het basis- en voortgezet onderwijs. Honderdduizenden leraren gebruiken de educatieve raps en lesplannen van Flocabulary om hun lessen aan te vullen en studenten te betrekken. Ons team van kunstenaars en docenten zet zich niet alleen in om de testscores te verhogen, maar ook om de liefde voor leren bij elk kind te bevorderen.

Website: flocabulary.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Flocabulary. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.