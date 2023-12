Dockbeheersoftware - Verminder overuren, verbeter de efficiëntie en meet alles met een configureerbaar systeem waar uw team en vervoerders dol op zullen zijn. Conduit – OpenTable voor magazijnen – maakt software voor magazijnen om de planning met vrachtwagenchauffeurs te automatiseren. Elke dag staan ​​er in honderdduizenden magazijnen vrachtwagens in de rij, omdat het plannen en inchecken momenteel gebeurt met e-mail, spreadsheets en papier. Conduit automatiseert deze processen, zodat vrachtwagens sneller in- en uitstappen en magazijnen producten sneller in- en uitstappen. Conduit is eenvoudig te integreren met transport- en magazijnbeheersystemen voor verladers, maar ook met vervoerder- en makelaarssystemen.

Website: helloconduit.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Conduit. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.