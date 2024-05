LOU - Powered by Evosus - is cloudbedrijfssoftware voor bedrijven in de detailhandel, buitendienst en magazijn-/voorraadbeheer. Deze krachtige alles-in-één ERP-bedrijfssoftware helpt bedrijven tijd te besparen door papier, spreadsheets of meerdere apps overbodig te maken. Het Evosus-team heeft de afgelopen twintig jaar meer dan 500 bedrijven geholpen bij het stroomlijnen en groeien. We hebben deze 20 jaar aan best practices gebruikt om bedrijfssoftware te creëren die 100% cloud- en 100% geweldig is. LOU omvat detailhandel - service - voorraad - routeoptimalisatie - planning - rapportage en financiële gegevens die kunnen worden geïntegreerd met QuickBooks Online.

Website: evosus.com

