The Guardian is een Brits dagblad. Het werd in 1821 opgericht als The Manchester Guardian en veranderde zijn naam in 1959. Samen met de zusterbladen The Observer en The Guardian Weekly maakt The Guardian deel uit van de Guardian Media Group, eigendom van de Scott Trust. De trust werd in 1936 opgericht om "de financiële en redactionele onafhankelijkheid van The Guardian voor altijd veilig te stellen en de journalistieke vrijheid en liberale waarden van The Guardian te vrijwaren van commerciële of politieke inmenging". De trust werd in 2008 omgezet in een naamloze vennootschap, met een grondwet die werd geschreven om voor The Guardian dezelfde bescherming te behouden als die door de makers ervan in de structuur van de Scott Trust was ingebouwd. Winsten worden geherinvesteerd in de journalistiek in plaats van uitgekeerd aan eigenaren of aandeelhouders. Hoofdredacteur Katharine Viner volgde Alan Rusbridger in 2015 op. Sinds 2018 worden de belangrijkste krantenpapiersecties van de krant in tabloidformaat gepubliceerd. Vanaf februari 2020 had de gedrukte editie een dagelijkse oplage van 126.879. De krant heeft een online editie, TheGuardian.com, evenals twee internationale websites, Guardian Australia (opgericht in 2013) en Guardian US (opgericht in 2011). Het lezerspubliek van de krant bevindt zich over het algemeen in de mainstream-links van de Britse politieke opinie, en haar reputatie als platform voor sociaal-liberale en linkse redactionele artikelen heeft geleid tot het gebruik van de ‘Guardian-lezer’ en ‘Guardianista’ als vaak pejoratieve scheldwoorden voor degenen die van linkse of ‘politiek correcte’ tendensen. Frequente typografische fouten in het tijdperk van handmatige typografie brachten het tijdschrift Private Eye er in de jaren zestig toe de krant de ‘Grauniad’ te noemen, een bijnaam die de redactie nog steeds af en toe gebruikt voor zelfspot. In een Ipsos MORI-onderzoeksenquête uit september 2018, bedoeld om Gezien het vertrouwen van het publiek in specifieke titels online, scoorde The Guardian het hoogst voor nieuws over digitale inhoud, waarbij 84% van de lezers het ermee eens was dat ze "vertrouwen op wat [ze] erin zien". In een rapport uit december 2018 van een enquête door de Publishers Audience Measurement Company (PAMCo) werd gesteld dat de gedrukte editie van de krant in de periode van oktober 2017 tot september 2018 de meest vertrouwde in het Verenigd Koninkrijk was. Er werd ook gemeld dat deze de meest vertrouwde was in het Verenigd Koninkrijk. -lezen van de Britse "kwaliteitsnieuwsmerken", inclusief digitale edities; Andere "kwaliteitsmerken" waren onder meer The Times, The Daily Telegraph, The Independent en de i. Terwijl de gedrukte oplage van The Guardian terugloopt, geeft het rapport aan dat nieuws van The Guardian, inclusief dat wat online wordt gerapporteerd, elke maand meer dan 23 miljoen Britse volwassenen bereikt. De belangrijkste van de opmerkelijke ‘primeurs’ die de krant verkreeg was de News International-telefoon uit 2011. -hackschandaal – en in het bijzonder het hacken van de telefoon van de vermoorde Engelse tiener Milly Dowler. Het onderzoek leidde tot de sluiting van News of the World, de best verkochte zondagskrant in Groot-Brittannië en een van de kranten met de hoogste oplage in de geschiedenis. In juni 2013 bracht The Guardian nieuws over de geheime verzameling door de regering-Obama van telefoongegevens van Verizon, en onthulde vervolgens het bestaan ​​van het surveillanceprogramma PRISM nadat kennis ervan naar de krant was gelekt door de klokkenluider en voormalig NSA-contractant Edward Snowden. In 2016 leidde The Guardian een onderzoek naar de Panama Papers, waarbij de banden van de toenmalige premier David Cameron met buitenlandse bankrekeningen aan het licht kwamen. Het is vier keer uitgeroepen tot "krant van het jaar" tijdens de jaarlijkse British Press Awards: het meest recentelijk in 2014, vanwege zijn berichtgeving over overheidstoezicht.

Website: theguardian.com

