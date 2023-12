Google Sky: Reizen naar de sterren is nog nooit zo eenvoudig geweest. Om u te helpen de verre uithoeken van ons universum te verkennen, hebben we samengewerkt met astronomen van enkele van de grootste observatoria ter wereld om u een nieuw zicht op de hemel te bieden. Met Google Maps biedt deze tool een spannende manier om door het universum te bladeren en te verkennen. Je kunt de posities van de planeten en sterrenbeelden aan de hemel vinden en zelfs de geboorte van verre sterrenstelsels bekijken, zoals gezien door de Hubble-ruimtetelescoop. We zijn vooral enthousiast over de mogelijkheid om het universum op verschillende golflengten te bekijken, om te zien hoe het eruit zou zien als onze ogen in röntgenstraling of infrarood zouden werken. Terwijl je deze nieuwe lagen verkent, speel je met de transparantie om de verschillende golflengten te laten samenvloeien en te zien hoe verschillende delen van het universum oplichten op verschillende golflengten. Als je geïnteresseerd bent in wat er vanavond of de komende maanden aan de hemel gebeurt, bekijk dan de podcasts van Earth and Sky of zoek naar de positie van je favoriete planeet.

Website: google.com

