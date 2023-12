Google Mars: Deze kaart van Mars, gepubliceerd door Percival Lowell in 1895, was het resultaat van vele jaren waarin hij de Rode Planeet zorgvuldig door zijn telescoop had bestudeerd. Nu kunt u hetzelfde doen via uw webbrowser. In samenwerking met NASA-onderzoekers van de Arizona State University hebben we enkele van de meest gedetailleerde wetenschappelijke kaarten van Mars gemaakt die ooit zijn gemaakt.

