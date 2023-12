scite is een tool waarmee onderzoekers wetenschappelijke artikelen beter kunnen ontdekken en begrijpen via Smart Citations. Met Smart Citations kunnen gebruikers zien hoe een wetenschappelijk artikel is geciteerd door de context van het citaat te geven en een classificatie te geven die beschrijft of het ondersteunend of contrasterend bewijs levert voor de geciteerde claim. Doorzoek meer dan 800 miljoen slimme citaties.

Website: scite.ai

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan scite.ai. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.