Godmode is een webplatform dat toegang geeft tot de automatiseringsmogelijkheden van autoGPT en babyAGI. AI-agenten staan ​​nog in de kinderschoenen, maar hun mogelijkheden groeien snel, en we hopen dat Godmode zelfs in dit vroege stadium meer mensen in staat zal stellen om gebruik te maken van autonome AI-agenten. Godmode is geïnspireerd door Auto-GPT en BabyAGI en ondersteunt GPT-3.5 en GPT-4. Godmode is een project van @_Lonis_ en @emilahlback. Sluit u aan bij onze Discord-server om hulp te krijgen, het project te bespreken en meldingen te ontvangen over updates.

Website: godmode.space

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Godmode. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.