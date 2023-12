Funimation Global Group, LLC is een Amerikaans entertainmentbedrijf dat gespecialiseerd is in de nasynchronisatie en distributie van Oost-Aziatische media, met name Japanse anime. Het bedrijf werd opgericht door generaal Fukunaga en zijn vrouw Cindy, met financiering door Daniel Cocanougher en zijn familie, die investeerders in het bedrijf werden. Funimation, gevestigd in Flower Mound, Texas, is een van de toonaangevende distributeurs van anime en ander buitenlands entertainment in Noord-Amerika. Het heeft licenties voor populaire series, zoals Dragon Ball, One Piece, Yu Yu Hakusho, My Hero Academia, Attack on Titan, Fairy Tail, Black Clover, Fruits Basket, Assassination Classroom, Cowboy Bebop, Tokyo Ghoul en Code Geass. . Funimation werd op 11 mei 2005 overgenomen door Navarre Corporation; in april 2011 verkocht Navarra Funimation aan een groep investeerders, waaronder Fukunaga, voor $ 24 miljoen. Van 2017 tot 2019 bezat Sony Pictures Entertainment (via Sony Pictures Television) een belang van 95% in het bedrijf, en sinds 2019 leidt Sony Group Corporation het bedrijf via een joint venture tussen twee van zijn eenheden: Sony Pictures Entertainment (via Sony Pictures Televisie) en Sony Music Entertainment Japan (via Aniplex).

Website: funimation.com

