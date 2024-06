FlowGPT is een AI-tool die een visuele interface biedt voor ChatGPT, een chatbot-tool op een canvasbord. FlowGPT verbetert de gespreksstructuur en duidelijkheid door visuele gesprekken met meerdere threads mogelijk te maken. De tool biedt verschillende knooppunten om gesprekken gemakkelijk te beheren, zodat gebruikers het grote geheel in de gaten kunnen houden, ideeën kunnen delen, feedback kunnen krijgen en hun werk kunnen verbeteren. Bovendien biedt FlowGPT directe toegang tot documenten zonder vertragingen of gedoe. Gebruikers kunnen onderzoek doen naar elk onderwerp met de kracht van ChatGPT. De tool toont verschillende voorbeelden, zoals copywritingtips, marketing, non-fictieschrijven en gezonde maaltijdplanning. De parallelliteitsfunctie herhaalt een grammaticale vorm om regels ritme te geven, terwijl de antithesefunctie twee tegengestelde woorden naast elkaar plaatst om tegenstellingen te benadrukken. De epistrofe-functie wordt herhaald aan het einde van opeenvolgende clausules om een ​​klein geluidje toe te voegen.FlowGPT werkt op een pay-as-you-grow-model, wat betekent dat er geen maandelijkse abonnementen zijn. In plaats daarvan betalen gebruikers alleen voor de AI-woorden die ze gebruiken. Het platform gebruikt de OpenAI ChatGPT API onder de motorkap om het aantal gebruikte AI-woorden te tellen, inclusief zowel invoer- als uitvoertekst. Over het geheel genomen is FlowGPT een krachtig hulpmiddel voor het visualiseren en structureren van AI-gesprekken met de flexibiliteit om tegemoet te komen aan individuele behoeften.

Website: flowgpt.ai

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan FlowGPT. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.