Met het lockler-platform kunnen merken door gebruikers gegenereerde sociale inhoud op hun diensten verzamelen, analyseren en weergeven, waardoor de conversiepercentages en de verblijftijd toenemen. Flockler wordt vertrouwd door onder meer Penguin Books, Royal Mail, Visit Britain en UEFA. Gratis proefperiode van 30 dagen voor alle abonnementen en maandelijkse abonnementskosten vanaf € 49 / maand. Belangrijkste voordelen: * Eenvoudig te beheren UGC bereikt consumenten in de vroege fase van de aankoopcyclus en leidt verkeer naar productpagina's * Een stijging van het aantal conversies met 20-30% wanneer sociale berichten worden gebruikt als productgetuigenissen en worden weergegeven op het moment van aankoop op de afreken- of productpagina's * Sociale gegevens en de inzichten van het platform helpen u om meer gerichte en gepersonaliseerde inhoud te creëren, waardoor de conversieratio van uw sociale advertenties toeneemt * Geoptimaliseerde gebruikerservaring op alle apparaten, waardoor de conversiepercentages van de inhoud toenemen * Er zijn geen beperkingen op de look & feel en weergave van content. Flockler creëert een standaard look & feel zonder enig ontwikkelingswerk, maar uw ontwikkelaars kunnen een volledig op maat gemaakte stijl creëren * Categorisaties en metadata zoals tags helpen u bij het creëren van op maat gemaakte en gepersonaliseerde inhoudservaringen. U kunt bijvoorbeeld inhoud met een bepaalde tag weergeven aan klanten die een bepaalde pagina eerder hebben bezocht * Volledige SaaS-oplossing en ondersteuning geleverd door Flockler, waardoor klanten de technologiekosten kunnen verlagen en dat budget opnieuw kunnen toewijzen aan marketing- en verkoopactiviteiten.

