Dazzlink is een oplossing voor linkbeheer waarmee de gebruiker inhoud/materiaal in één enkele link kan consolideren. Gebruikers kunnen links naar sociale media vermelden, een mediakit maken of essentiële informatie op aangepaste pagina's opnemen. Gebruikers kunnen ook sociale pictogrammen, thumbnails, videovoorbeelden enz. toevoegen en meerdere pagina's per account bevatten die aan elkaar kunnen worden gekoppeld.

Website: dazzl.ink

