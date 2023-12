Clube de Regatas do Flamengo, gewoonlijk Flamengo genoemd, is een Braziliaanse sportclub gevestigd in Rio de Janeiro, in de buurt van Gávea, vooral bekend om hun professionele voetbalteam. De club werd voor het eerst opgericht in 1895 als roeivereniging en speelde hun eerste officiële wedstrijd in 1912.

Website: flamengo.com.br

