Onze UK Bus-divisie exploiteert ongeveer een vijfde van de lokale busdiensten in Groot-Brittannië en is een van de grootste busbedrijven met een vloot van ongeveer 6.400 bussen in Engeland, Schotland en Wales. We hebben buslijnen die 40 van de grootste steden van Groot-Brittannië bedienen en die voordelig openbaar vervoer bieden voor studenten, forensen, vakantiegangers en concessiereizigers.

Website: firstbus.co.uk

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan First Bus. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.