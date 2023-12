Alternatieven - Fastmail

Disroot Mail

disroot.org

Gratis en veilige e-mailaccounts voor uw desktop IMAP-client of via een webinterface. Disroot biedt beveiligde e-mailaccounts voor uw desktopclient of via een webinterface. De communicatie tussen u en de mailserver is gecodeerd met SSL, waardoor er zoveel mogelijk privacy wordt geboden. Bovendien z...