Facebook (gestileerd als facebook) is een Amerikaanse online dienst voor sociale media en sociale netwerken, gevestigd in Menlo Park, Californië, en een vlaggenschipdienst van het gelijknamige bedrijf Facebook, Inc. Het werd opgericht door Mark Zuckerberg, samen met medestudenten en huisgenoten van Harvard College Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz en Chris Hughes. De oprichters beperkten het Facebook-lidmaatschap aanvankelijk tot Harvard-studenten. Het lidmaatschap werd uitgebreid naar Columbia, Stanford en Yale voordat het werd uitgebreid naar de rest van de Ivy League, MIT en instellingen voor hoger onderwijs in de omgeving van Boston, vervolgens naar verschillende andere universiteiten en ten slotte naar middelbare scholieren. Sinds 2006 mag iedereen die beweert minstens 13 jaar oud te zijn, een geregistreerde gebruiker van Facebook worden, hoewel dit kan variëren afhankelijk van de lokale wetgeving. De naam komt van de facebookgidsen die vaak aan Amerikaanse universiteitsstudenten worden gegeven. Facebook is toegankelijk vanaf apparaten met internetverbinding, zoals pc's, tablets en smartphones. Na registratie kunnen gebruikers een profiel aanmaken waarin informatie over zichzelf wordt onthuld. Ze kunnen tekst, foto's en multimedia plaatsen die wordt gedeeld met andere gebruikers die ermee hebben ingestemd hun "vriend" te zijn, of, met een andere privacy-instelling, met elke lezer. Gebruikers kunnen ook verschillende ingebouwde apps gebruiken, lid worden van groepen met gemeenschappelijke interesses, items of diensten kopen en verkopen op Marketplace, en meldingen ontvangen over de activiteiten van hun Facebook-vrienden en de activiteiten van Facebook-pagina's die ze volgen. Facebook beweerde dat het in december 2018 meer dan 2,3 miljard actieve gebruikers per maand had, en dat het wereldwijd de meest gedownloade mobiele app van de jaren 2010 was. Facebook is onderwerp geweest van uitgebreide media-aandacht en veel controverses, vaak met betrekking tot de privacy van gebruikers (zoals bij de Cambridge Analytica dataschandaal), politieke manipulatie (zoals bij de Amerikaanse verkiezingen van 2016), psychologische effecten zoals verslaving en een laag zelfbeeld, en inhoud zoals nepnieuws, complottheorieën, inbreuk op het auteursrecht en haatzaaiende uitlatingen. Commentatoren hebben Facebook ervan beschuldigd vrijwillig de verspreiding van dergelijke inhoud te faciliteren.

Website: facebook.com

