ExpertBox is end-to-end HIPAA-compatibele telegeneeskundesoftware waarmee u eersteklas telegeneeskundediensten kunt leveren, uw workflow kunt automatiseren, administratieve taken kunt verminderen, papierloos kunt werken, uw praktijk naadloos kunt beheren en langdurige relaties met uw patiënten kunt opbouwen. Met ExpertBox kunt u: - Uw beschikbaarheid beheren - Patiënten 24/7 online afspraken met u laten boeken - Patiëntgegevens vooraf ontvangen - Virtuele zorg leveren via HD-videogesprekken - Kritieke problemen onderweg aanpakken via chat - Patiëntgerelateerde gegevens en documenten beheren - Neem de controle over uw personeel - Stuur geautomatiseerde afspraakherinneringen naar patiënten - Stuur aanpasbare geautomatiseerde facturen - Laat uw patiënten serviceovereenkomsten ondertekenen vóór hun afspraak - Ontvang online betalingen - Krijg toegang tot uw financiële geschiedenis - Verzamel feedback van uw patiënten

Website: expertbox.io

