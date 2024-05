Evercast is het eerste realtime samenwerkingsplatform dat is gebouwd voor creatieven, door creatieven. Het combineert videoconferenties, HD-livestreaming en full-spectrum audio in één enkel webgebaseerd platform. Omdat Evercast alleen een computer en software nodig heeft om te streamen, kan het gemakkelijk worden toegepast in alle productiefasen, door grote en kleine teams. Waar ter wereld ze ook zijn, gebruikers kunnen elke creatieve workflow (live camera's op de set, Avid, Premiere, Maya, Pro Tools, etc.) veilig streamen met ultralage latentie en compromisloze kwaliteit. Met functies die speciaal zijn gemaakt om creatieve samenwerking te vergemakkelijken, biedt Evercast een digitale ervaring die het gemak en de productiviteit weerspiegelt van een team dat schouder aan schouder zit. Tot nu toe is Evercast gebruikt in honderden producties door alle grote film-/televisiestudio's en OTT-aanbieders, maar ook door toonaangevende gamingbedrijven en reclamebureaus.

Website: evercast.us

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Evercast. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.