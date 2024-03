ERMES is een geïntegreerd data- en mediaplatform. Het doel is om data en AI te gebruiken om adverteren eenvoudig, nauwkeurig en winstgevend te maken voor alle bedrijven, groot en klein. Het ERMES-platform omvat: - Meer dan 295 miljoen deterministische consumentenprofielen (240 MM VS/55 MM Frankrijk), met meer dan 380 doelgroepsegmenten, inclusief criteria voor gedrag en aankoopintentie om aangepaste targeting op te bouwen. - Een zelfbedieningsmodule voor CRM-verrijking om uw eigen prospects en klanten beter te leren kennen - Een module voor het lanceren van campagnes waarmee u mediaplannen kunt maken en activeren die de prestaties maximaliseren op basis van uw doelgroep en budgetten - Een module voor het maken van advertenties waarmee u snel en Creëer eenvoudig advertentieformaten voor alle media - Een prestatieanalysemodule waarmee u uw resultaten in één oogopslag kunt begrijpen en dienovereenkomstig kunt optimaliseren. ERMES beschikt over meer dan 70 connectoren, waaronder: Google Analytics, Google Ads, Google DV 360, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, e-mail, SMS, Connected TV, TheTradeDesk, ClearChannel, Spotify.... Deze connectoren maken het mogelijk om zowel gerichte campagnes op deze kanalen, en om hun totale prestaties te meten. Het ERMES-platform is beschikbaar in drie hoofdconfiguraties: - Een multi-lokale versie, waardoor het gemakkelijk wordt om lokale reclamewinkel per winkel te beheren, afhankelijk van hun verzorgingsgebied. - Een Consulting-versie waarmee alle bureaus hun klanten hoogwaardige mediadiensten kunnen aanbieden. - Een adverteerdersversie waarmee merken hun mediabudgetten en -prestaties onafhankelijk kunnen beheren. Met enkele honderden actieve klanten en miljoenen dollars aan campagnes onder beheer, is ERMES de Made in France Ad Tech-oplossing voor eenvoudig, nauwkeurig en voordelig adverteren via alle mediakanalen.

