Easy Insight biedt betaalbare, gebruiksvriendelijke SaaS-business intelligence. Directe verbindingen met andere populaire SaaS-producten zoals Basecamp, Zendesk en Salesforce worden geleverd met vooraf gebouwde dashboards waarmee u direct aan de slag kunt met resultaat. Met een eenvoudige rapportbouwer kunt u snel nieuwe rapporten aanpassen of helemaal opnieuw maken in verschillende visualisaties. Wanneer u klaar bent om verder te gaan dan het verbinden met een of twee SaaS-producten, biedt Easy Insight robuuste ETL-mogelijkheden binnen het product zelf om u te helpen flat file- of relationele databasegegevens te importeren, de gegevens te transformeren en samen te voegen met andere gegevensbronnen, en alles te creëren. van prachtige executive dashboards tot gedetailleerde tabellen. Uitgebreide en eenvoudig te gebruiken beveiligingsfuncties maken het eenvoudig om te beperken welke gegevens uw gebruikers kunnen zien, waardoor u één dashboard kunt gebruiken en dit op een andere manier kunt presenteren aan iedereen in uw organisatie. Elke verkoper ziet zijn eigen gegevens en elke projectmanager haar eigen projecten, allemaal werkend op dezelfde kernset van dashboards en waardoor de kosten van herbewerking dramatisch worden verlaagd.

Website: easy-insight.com

