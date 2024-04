Luzmo (voorheen Cumul.io) is een ingebed analyseplatform, speciaal gebouwd voor SaaS-bedrijven. Het brengt complexe gegevens tot leven met prachtige, gebruiksvriendelijke dashboards, naadloos ingebed in elk SaaS- of webplatform. Met Luzmo kunnen productteams binnen enkele dagen in plaats van maanden impactvolle inzichten toevoegen aan hun SaaS-product. En breng hun productgebruikers snel en snel van data naar beslissingen.

Website: luzmo.com

