Drupal is open-source contentmanagementsoftware voor het bouwen en beheren van diverse websites, met aanpasbaarheid via modules en thema's.

Drupal is contentbeheersoftware. Het wordt gebruikt om veel van de websites en applicaties te maken die u dagelijks gebruikt. Drupal heeft geweldige standaardfuncties, zoals eenvoudig schrijven van inhoud, betrouwbare prestaties en uitstekende beveiliging. Maar wat het onderscheidt is de flexibiliteit; modulariteit is een van de kernprincipes. De tools helpen u bij het bouwen van de veelzijdige, gestructureerde inhoud die dynamische webervaringen nodig hebben. Het is ook een uitstekende keuze voor het creëren van geïntegreerde digitale raamwerken. U kunt het uitbreiden met één of vele duizenden add-ons. Modules breiden de functionaliteit van Drupal uit. Met thema's kunt u de presentatie van uw inhoud aanpassen. Distributies zijn verpakte Drupal-bundels die u als starterkits kunt gebruiken. Mix en match deze componenten om de kernvaardigheden van Drupal te verbeteren. Of integreer Drupal met externe diensten en andere applicaties in uw infrastructuur. Geen enkele andere contentmanagementsoftware is zo krachtig en schaalbaar. Het Drupal-project is open source software. Iedereen kan het downloaden, gebruiken, eraan werken en delen met anderen. Het is gebouwd op principes als samenwerking, globalisme en innovatie. Het wordt gedistribueerd onder de voorwaarden van de GNU General Public License (GPL). Er zijn nooit licentiekosten. Drupal zal altijd gratis zijn.

Drupal is een krachtig Open-Source Content Management System (CMS) dat is ontworpen om gebruikers te helpen websites efficiënt te bouwen en te beheren. Het biedt een uitgebreide toolkit voor het maken, aanpassen en onderhouden van verschillende soorten websites, van kleine blogs tot grote bedrijfsportals. De schaalbaarheid van Drupal zorgt ervoor dat websites naadloos kunnen groeien met toenemende verkeers- of inhoudsvereisten, waardoor optimale prestaties worden gehandhaafd.

Een van de belangrijkste sterke punten van Drupal is de flexibiliteit en biedt duizenden modules en thema's waarmee gebruikers het uiterlijk en de functionaliteit van hun website kunnen aanpassen aan specifieke behoeften. Ontwikkelaars kunnen ook aangepaste modules maken om unieke functies toe te voegen, waardoor Drupal een veelzijdige keuze is voor bedrijven die op maat gemaakte oplossingen zoeken.

Onlangs is Drupal CMS geïntroduceerd, waardoor de toegankelijkheid en de bruikbaarheid van het platform wordt verbeterd. Het biedt gestroomlijnde siteprocessen met behulp van voorverpakte "recepten" voor veel voorkomende use cases, zoals blogs, e-commerceplatforms en nieuwssites. De admin-interface is gemoderniseerd voor een betere bruikbaarheid, en functies zoals automatische updates en AI-aangedreven tools vereenvoudigen sitebeheer en contentcreatie. Deze evolutie is bedoeld om Drupal toegankelijker te maken voor zowel technische als niet-technische gebruikers, waardoor een robuuste maar gebruiksvriendelijke ervaring biedt.

