"dotpict" is een applicatie gespecialiseerd in het tekenen van pixelkunst! "dotpict" heeft een communityfunctie waarmee je pixelart kunt posten die met dotpict is getekend, maar ook pixelart die met andere applicaties zijn getekend!

Website: dotpict.net

