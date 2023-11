Dit is een platform dat ontwerp, productie, verkoop en technologie-introductie ondersteunt voor degenen die dingen willen creëren. We bieden diensten aan zoals het bestellen en verkopen van 3D-prints, het maken van originele smartphone-hoesjes, een productieblog en ondersteuning voor het "maken" in de coworking-ruimte van Akihabara.

Website: make.dmm.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan DMM.make. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.