Een echte paardenrace-ervaring die je nooit in een game kunt krijgen. Dit is een renpaardfondsdienst waarmee je je gevoelens kunt delen met Banushi-vrienden. Je ontvangt updates over de voortgang van je paard en net als een paardeneigenaar ontvang je een deel van het prijzengeld op basis van de raceresultaten.

Website: banusy.dmm.com

