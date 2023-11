LINE WORKS is een tool die alle communicatie die je nodig hebt voor je werk in één app biedt, inclusief de LINE chat en stempels, maar ook een kalender en adresboek. Elk bedrijf, organisatie of team kan zich registreren en LINE WORKS gebruiken, en de eerste persoon die LINE WORKS start, kan leden toevoegen/uitnodigen om de communicatie te starten. Met LINE WORKS kunnen mensen van verschillende generaties en IT-ervaring soepeler communiceren, ongeacht de grootte van het bedrijf, het type branche of het soort baan ! Zakelijk chatten: LINE WORKS is een tool waarmee je alle communicatie die nodig is voor het werk in één app afhandelt, inclusief de vertrouwde chat en stempels van LINE, maar ook een kalender en adresboek. Elk bedrijf, organisatie of team kan LINE WORKS registreren en gebruiken, en de communicatie begint wanneer de eerste persoon die LINE WORKS opent leden toevoegt/uitnodigt. Met LINE WORKS kunt u de communicatie tussen mensen van verschillende generaties en IT-ervaring vergemakkelijken, ongeacht de bedrijfsgrootte, branche of beroep!

Website: line.worksmobile.com

