Digsite is altijd een expert geweest op het gebied van online kwaliteit, maar we wisten dat er een bredere oplossing nodig was om aan de groeiende, gevarieerde eisen van klanten te voldoen. De oplossing moest een veel vloeiender en geïntegreerd platform zijn voor zowel kwalitatieve iteratie als kwantitatieve validatie. We wilden een holistisch, geïntegreerd platform bouwen voor kwalitatieve iteratie en kwantitatieve validatie PLUS het monster, zodat u opnieuw contact kunt opnemen met deelnemers en kwaliteitsvolle antwoorden kunt krijgen. We wilden een oplossing waarmee u het hele onderzoek zelf kunt doen, maar met ondersteuning en adviesdiensten op aanvraag als u zich realiseert dat u hulp nodig heeft of wilt overstappen op een complexere aanpak. En u kunt snel en flexibel reageren op de behoeften van uw team, zonder dat u tussentijds van leverancier of platform hoeft te wisselen. Met Digsite Sprints kunnen deelnemers concepten markeren, op ideeën stemmen en ervaringen delen via foto's en video's – of zelfs live interactieve video-interviews. Met Digsite Pulse kunt u snel kansgebieden, concepten, advertenties en meer testen. Follow-up met geselecteerde kwantitatieve deelnemers aan een kwalitatieve Digsite Sprint om nog dieper te boren. Met alles van geautomatiseerde kwantitatieve onderzoeken tot full-service kwalitatieve onderzoeken die van de ene op de andere dag kunnen worden gerekruteerd, kan het alles-in-één agile platform van Digsite u snel de inzichten geven die u nodig heeft. Bovendien kunt u op één geïntegreerd platform van kwantitatief naar kwalitatief (en weer terug) gaan. Dat is flexibiliteit!

