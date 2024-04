De gestroomlijnde dienst voor het afhandelen van cheques van Checkflo is uw centrale bron voor al uw behoeften op het gebied van de verwerking, het afdrukken en het versturen van cheques. Wij kunnen uw administratieve kosten verlagen en uw operationele efficiëntie verbeteren, allemaal met minder moeite en papierwerk. Checkflo biedt accountantsvriendelijke tools voor het beheren, volgen en analyseren van uw chequebetalingen, leveringen en nog veel meer via onze cheque-cloudsoftware. Rapportages zijn 24/7 beschikbaar via ons beveiligde klantenportaal. Checkflo kan het logo van uw bedrijf toevoegen en promotietekst opnemen als onderdeel van uw cheque, waardoor gewone chequebetalingen worden omgezet in marketingcontactpunten! Checkflo biedt de ultieme flexibiliteit om altijd en overal cheques te kunnen versturen, zonder de rompslomp die met papieren cheques gepaard gaat. Onze cheques worden gedrukt op het meest geavanceerde en veilige chequepapier op de markt en worden dezelfde werkdag vanuit ons hoofdkantoor verzonden. Voor spoedbetalingen hebben wij de mogelijkheid om cheques met FedEx te versturen, die de volgende dag rond 12.00 uur arriveren. Checkflo synchroniseert rechtstreeks met QuickBooks, waardoor u minder tijd kwijt bent aan dubbele gegevensinvoer wanneer het tijd is om uw lopende rekening af te stemmen en de boeken altijd accuraat en up-to-date zijn met de meest recente uitgaven die per cheque zijn betaald.

Website: checkflo.com

