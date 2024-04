Een flexibele, zeer schaalbare virtuele evenementenbouwer die toegankelijk en meeslepend is en bezoekers enthousiast maakt voor het volgende evenement. Met tientallen jaren ervaring in het produceren van virtuele evenementen, biedt Chati alle tools die je nodig hebt om met succes een boeiend evenement te organiseren. Door klanten de mogelijkheid te bieden om eenvoudig hun eigen virtuele ervaringen te bouwen met de steun van het Chati-team, of via onze reeks sjablonen, vindt u evenementoplossingen die het beste bij uw behoeften passen.

Website: chati.com

