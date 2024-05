ChatFlow is een AI-chatbotbouwer die de inhoud van uw website als kennisbank gebruikt om realtime, intelligente antwoorden op vragen van klanten te bieden. Met ChatFlow kunt u merk-AI-chatbots voor uw websites bouwen, waarbij u automatisch vragen van bezoekers beantwoordt met behulp van een kennisbank die is gemaakt op basis van de inhoud van uw website. Integratie is eenvoudig en gebruiksvriendelijk. ChatFlow biedt u een eenvoudig insluitscript dat u in uw HTML kunt plakken. Met ChatFlow kunt u alles aanpassen, van de toon van de chatbot en de gespreksstijl tot de visuele ontwerpelementen zoals kleuren en berichten om merkconsistentie te garanderen.

Website: chatflow.no

