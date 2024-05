Robofy is een veelzijdige AI-chatbotbouwer ontworpen voor website-integratie. Het biedt gepersonaliseerde chatbotcreatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van website-inhoud om geautomatiseerde antwoorden op vragen van bezoekers te leveren. De Robofy AI Chatbot werkt door training op website-inhoud, inclusief documenten, pdf's en webpagina's. Gebruikers kunnen URL's invoeren of rechtstreeks inhoud typen voor training, waardoor de chatbot automatisch kan reageren op vragen op basis van deze gegevens. Robofy wordt voornamelijk gebruikt voor het verbeteren van de klantenondersteuning op websites. Door 24/7 geautomatiseerde ondersteuning te bieden, worden vragen van klanten direct beantwoord, waardoor de gebruikerservaring en betrokkenheid worden verbeterd. Robofy biedt een chatbotwidget met aanpasbare functies zoals kleuren, taal en positionering. Het bevat functionaliteiten zoals chatgeschiedenis, voorgestelde veelgestelde vragen en supersnelle antwoorden. Het platform biedt ook een WordPress-plug-in voor naadloze integratie met op WordPress gebaseerde websites. Robofy is ontworpen voor eenvoudige integratie en gebruik, zonder dat er een creditcard nodig is voor het gratis abonnement. Het ondersteunt automatische chatbottraining en biedt opties voor handmatige inhoudinvoer voor trainingsdoeleinden.

