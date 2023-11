Buttondown is de gemakkelijkste manier om uw nieuwsbrief te bouwen en uit te voeren. Buttondown is een klein, elegant hulpmiddel voor het maken van nieuwsbrieven. Dankzij de minimalistische interface kunt u gemakkelijk geweldige e-mails schrijven; de automatisering fungeert als de redactieassistent die u wenst, door te controleren op typefouten, verbroken links of verkeerd opgemaakte afbeeldingen; de draagbare abonnementswidget maakt het heel eenvoudig om uw publiek te vergroten, waar u ook uw site host. En dan gaat Buttondown je uit de weg. De nadruk van Buttondown ligt op snelheid en gebruiksgemak boven complexe functiesets of krachtige automatisering.

buttondown.email

