BuildUX is een uniek, uitgebreid SaaS-platform dat UX-hoofden, architecten, onderzoekers, ontwerpers en productbeslissers in staat stelt om gezamenlijk betere, snellere UX-strategieën te creëren. Via onze eerste intuïtieve tool, de Persona Mapper, stellen we UX-teams in staat om tot wel 10 gebruikerspersona’s in één weergave te creëren, presenteren en vergelijken, productteams rond persona’s op één lijn te brengen, inzichten te verkrijgen door middel van vergelijkende analyse van diverse persona’s om weloverwogen beslissingen te nemen over producten prioriteitstelling en ontwerp van functies.

Website: buildux.com

