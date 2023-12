Broadsign is een end-to-end softwareoplossing waarmee media-eigenaren en -kopers holistisch out-of-home media kunnen plannen, beheren en leveren. Voor media-eigenaren: Broadsign stelt media-eigenaren in staat hun digitale en statische out-of-home-inventaris efficiënt te schalen, beheren en verkopen via geautomatiseerde software, intelligente campagnetools, krachtige netwerkoperaties en programmatische advertenties. Voor merken en bureaus: bereik doelgroepen met dynamische en flexibele campagnes die in realtime kwaliteitsimpressies opleveren. Met programmatische DOOH kunt u contextuele, gerichte berichten leveren die impact genereren in elke fase van de reis van uw publiek.

Website: broadsign.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Broadsign. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.