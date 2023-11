Brightwheel is de nummer 1 softwareoplossing voor kleuterscholen, kinderopvangaanbieders, kampen en naschoolse programma's. Brightwheel is de enige app die alles integreert wat je nodig hebt: aan- en afmelden, berichten versturen, leerbeoordelingen, dagrapporten, foto's, video's, kalenders, planning, aanwezigheid, online factuurbetaling voor ouders en nog veel meer. Met Brightwheel kunt u uw centrum beheren, workflows stroomlijnen en met ouders communiceren, zodat u tijd en geld kunt besparen, het leven gemakkelijker kunt maken voor uw personeel en de tevredenheid van uw ouders kunt vergroten. Sluit u aan bij tienduizenden kleuterscholen, kinderopvangcentra en kinderdagverblijven over de hele wereld die verliefd zijn geworden op brightwheel!

Website: mybrightwheel.com

