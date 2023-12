Acuity Scheduling is een cloudgebaseerde softwareoplossing voor het plannen van afspraken waarmee bedrijfseigenaren hun afspraken online kunnen beheren. Het product komt tegemoet aan de behoeften van kleine en middelgrote bedrijven en individuele professionals. Met Acuity Scheduling kunnen gebruikers afspraakboekingen automatiseren door een realtime overzicht te bieden van hun eigen beschikbare tijd. Het heeft de mogelijkheid om agenda's automatisch te synchroniseren op basis van de tijdzones van gebruikers en kan regelmatig waarschuwingen en herinneringen naar gebruikers sturen over hun afspraakschema's. De planningsfuncties van Acuity Scheduling omvatten aanpasbare intakeformulieren, insluitbare kalenders, kalendersynchronisatie van externe applicaties en groepsplanning voor workshops. Acuity Scheduling is geschikt voor dienstverlenende bedrijven zoals trainings- en bijlescentra, coaching en advies, fotografie- en videoproductiebedrijven, fitnessstudio's, salons en spacentra en gezondheids- en tandheelkundige klinieken. De oplossing biedt een gratis basismodule en is beschikbaar als maandabonnement. Het product biedt API's en kan worden geïntegreerd met applicaties van derden, zoals QuickBooks, FreshBooks, MailChimp, Google Analytics en WordPress.

Website: acuityscheduling.com

