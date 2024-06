Botly is een AI-chatbot die speciaal is ontworpen voor gebruik op het OnlyFans-platform. Het is bedoeld om de gebruikerservaring te verbeteren door een leuke, flirterige en vriendelijke conversatie-AI-oplossing te bieden. De tool biedt een gratis proefperiode van 7 dagen en beschikt over een Chrome-extensie voor eenvoudige integratie met OnlyFans. Botly leest en analyseert eerdere gesprekken om context te verkrijgen en de reacties te optimaliseren. Het biedt verschillende chatfasen, waaronder Small Talk, Sexting en Sales Push, waardoor gebruikers naadloos van gespreksstijl kunnen wisselen. De tool vereenvoudigt het proces van Pay-Per-View-verkopen, waardoor het voor gebruikers een drie-klik-ervaring wordt. Met Botly kunnen gebruikers hun chats personaliseren en berichten verzenden met slechts één klik. De AI onthoudt gesprekken uit het verleden en zorgt voor consistentie en boeiende berichten. Het kan specifieke details onthouden, zoals de naam van het huisdier van een fan, waardoor gebruikers zich herinnerd en gewaardeerd voelen. Botly biedt ook teamwerkfunctionaliteit, waardoor meerdere profielen via één account kunnen worden toegevoegd. Deze functie maakt snel schakelen tussen makersaccounts mogelijk zonder dat er extra logins nodig zijn. Om de veiligheid te garanderen, biedt Botly een speciale chatter-login en biedt ondersteuning voor nieuwe of bestaande personeelsleden. De tool helpt gebruikers hun inkomsten te verhogen door de chatkwaliteit en faninteracties te verbeteren. Botly biedt zowel maandelijkse als jaarlijkse factureringsopties, en gebruikers kunnen beginnen met een gratis proefperiode van zeven dagen. Het is geïntegreerd met OnlyFans en biedt een uitbreidingsdashboard voor gemakkelijke toegang. De tool biedt ook taalondersteuning en een privé Telegram Group voor extra ondersteuning en netwerkmogelijkheden.

Website: getbotly.com

