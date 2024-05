Blastramp HQ is een eenvoudige zakelijke tool die de problemen met voorraadbeheer van een merk verhelpt en alle e-commerce- en groothandelskanalen verbindt in één gecentraliseerde hub. Integreer, optimaliseer en schaal uw merk naadloos tegen kosten waarbij u budget overhoudt voor andere behoeften. Kom tot rust op het hoofdkantoor van Blastramp voordat u beslissingen neemt over uw omnichannel-oplossing voor order- en voorraadbeheer. We zijn toegewijd aan een grote sprong voorwaarts voor brandkind! BELANGRIJKSTE KENMERKEN - Gebouwd voor het kleine maar groeiende merk met meerdere verkoopkanalen - Robuuste functies voor voorraad- en orderbeheer - Gecentraliseerde hub beheert de gehele levenscyclus, van fabrieksinkoop tot retourbeheer. - Ordergerichte CRM-functies consolideren de communicatie tussen merkpersoneel, leveranciers, verkopers, 3PL/magazijn en klanten. - Eenvoudige prijsstructuur (geen verborgen kosten) INTEGRATIES: ERP's - Aptean Apparel ERP (Fullcircle) - DOELSTELLINGEN Socrate ERP - ApparelMagic - Xorosoft ERP - Extensiv (3PL Central) INTEGRATIES: ECOMMERCE & GROOTHANDEL - Shopify - WooCommerce - NuORDER - CommerceHub - Brandboom - Joor INTEGRATIES: ACCOUNTING & POS - Xero - Quickbooks Online - Quickbooks Desktop INTEGRATIES: VERZENDING & FULFILLMENT - ShipStation - 2Ship INTEGRATIES: 3PL PARTNERS - Logiwa - AMS Fulfilment - NRI Fulfilment - Verde Fulfilment

Website: blastramp.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Blastramp. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.