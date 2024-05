Shipedge is een modulaire en schaalbare oplossing om complexe e-commerce-activiteiten te automatiseren. Shipedge is volledig webgebaseerd en de belangrijkste modules zijn orderbeheer- en magazijnbeheersystemen om e-commerce-activiteiten te automatiseren. Wij helpen bedrijven bij het creëren van een efficiënte orderafhandeling door één of meerdere magazijnen (fulfilmentnetwerken) te beheren. Andere modules zijn onder meer retourneren en ruilen, verzending via meerdere vervoerders, voorraadbeheer, multi-channel integraties, orderrouting, 3PL-facturering, mobiele WMS-apps en nog veel meer. Shipedge's Order Management Solution (OMS) verbindt alle mogelijke voorraadbronnen met vele online verkoopkanalen. Shipedge stuurt bestellingen naar de beste voorraadlocatie, waarbij u kunt kiezen tussen verzending of ophalen in de winkel, Fulfillment Centers of partnermagazijnen, inclusief het beheren van cross-dock-overdrachten tussen uw distributiecentra. Andere modules zijn onder meer leveranciersbeheer en voorraadprognoses. Shipedge verlaagt de voorraad- en verzendkosten en verbetert tegelijkertijd uw klantervaring. Het uitgebreide Warehouse Management System (WMS) van Shipedge is ontworpen voor e-commerce Fulfillment Centers met multi-tenant activiteiten. Het omvat barcodetechnologie, mobiele smartphone-apps, projectbeheer, verpakkingsalgoritmen, uitgebreide retourzendingen en omruilingen, verzendtarieven, controle van lot-/serienummers/vervaldatum en nog veel meer. Shipedge maakt gebruik van geavanceerde web- en draadloze technologieën om de activiteiten te stroomlijnen en te vereenvoudigen, fouten te elimineren, het ruimtegebruik te optimaliseren en de arbeidskosten te verlagen. Shipedge is de meest uitgebreide OMS- en WMS-oplossing voor het vereenvoudigen en automatiseren van complexe e-commerce-activiteiten.

Website: shipedge.com

