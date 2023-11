Bizotic is een bedrijf dat trainingen en assessments aanbiedt en actief is in het hoger onderwijs. We werken samen met meer dan 50 technische, management- en andere professionele hogescholen in Karnataka, Andhra Pradesh en Telangana. Met een acute focus op de ontwikkeling van vaardigheden wil Bizotic studenten de nodige hulpmiddelen bieden om uit te blinken in de branche van hun keuze. Boeiende trainingssessies, voortdurende evaluaties en een gedetailleerd feedbacksysteem zijn enkele van de kernprincipes waarmee Bizotic werkt. Met innovatieve oplossingen zoals gedetailleerde en thematische testresultaten, toonaangevende analyses, onze productenstapel en beoordelingsplatform is dit de sleutel om de prestaties te verbeteren en carrièredromen te verwezenlijken.

Website: bizoticlearn.com

