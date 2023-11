BasicOps is project- en taakbeheer en zoveel meer. Het is een eenvoudig maar krachtig platform dat u helpt georganiseerd te blijven en duidelijk te maken wat er gedaan moet worden, wanneer en door wie. Met BasicOps kun je projecten maken, aantekeningen maken tijdens vergaderingen, deze omzetten in taken voor jezelf en je team, deadlines stellen, online chats gebruiken en eenvoudig Zoom-oproepen starten vanuit een chat. Werk slim, werk gelukkig, werk hier: uw uitvalsbasis. Begin GRATIS met BasicOps.

Website: basicops.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan BasicOps. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.