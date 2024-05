- BaseLinker is software voor beheer via meerdere kanalen die de verkoop op alle platforms zoals Amazon, eBay, Etsy, Reverb en Mirakl stroomlijnt, met meer dan 1.000 andere integraties. - Door gebruik te maken van onze geavanceerde automatiseringsmodule kunnen teams bestellingen tot 10x sneller verwerken, waardoor fouten worden geminimaliseerd met onze unieke verpakkingsassistent en automatische actiefuncties, die taken uitvoeren zoals het maken van verzendingen, e-mails van klanten, het genereren van facturen en het afdrukken van etiketten. - Met meer dan 23.000 actieve gebruikers in Europa, de VS en Brazilië bieden we deskundige ondersteuning aan verkopers die internationale expansie nastreven.

Website: baselinker.com

