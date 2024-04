Awardo is een Europees bedrijf dat een B2B-marktplaats biedt met geverifieerde bedrijfstechnologieën. Het op beoordelingen gebaseerde platform is gebouwd om het zoekproces eenvoudiger te maken en betrouwbare softwareoplossingen en dienstverleners te bieden, allemaal op één plek. Het bedrijf is gevestigd in Roemenië op het kruispunt van Midden-, Oost- en Zuidoost-Europa, in de hoofdstad Boekarest, met de ambitie om een ​​topbeoordelingsplatform in de regio te worden voor bedrijfstechnologieën.

Website: awardo.co

