Atisfyre is een door AI aangedreven, uitgebreid influencerplatform waarmee miljoenen influencers verbinding kunnen maken met wereldwijde merken voor krachtige samenwerkingen. En beter nog: Atisfyre is geheel GRATIS voor influencers. Atisfyre is ontstaan ​​uit onze passie om een ​​revolutie teweeg te brengen en een positieve impact te maken op de influencer-marketingindustrie. We zagen hoe moeilijk het was voor influencers van elke omvang om de juiste merken te vinden om mee te werken, en wisten dat we een platform konden ontwikkelen dat hen de tools kon geven om de tussenpersoon over te slaan en hun eigen managers te worden.

Categorieën :

Website: atisfyre.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Atisfyre. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.