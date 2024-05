Arcserve biedt uitzonderlijke oplossingen om de onschatbare digitale activa te beschermen van organisaties die behoefte hebben aan volledige, uitgebreide gegevens- en ransomware-bescherming. Arcserve, opgericht in 1983, is 's werelds meest ervaren leverancier van oplossingen voor bedrijfscontinuïteit die IT-infrastructuren van meerdere generaties beveiligen met applicaties en systemen op elke locatie, op locatie en in de cloud. Organisaties in meer dan 150 landen over de hele wereld vertrouwen op de uiterst efficiënte, geïntegreerde technologieën en expertise van Arcserve om het risico van gegevensverlies en langere downtime te elimineren, terwijl de kosten en complexiteit van het maken van back-ups en het herstellen van gegevens met wel 50 procent worden verminderd. Arcserve heeft zijn hoofdkantoor in Minneapolis, Minnesota en heeft vestigingen over de hele wereld.

Website: arcserve.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Arcserve. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.