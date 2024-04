Om professionals te helpen de juiste software te vinden om het concurrentievermogen en de kwaliteit van leven op het werk te verbeteren. Appvizer is een softwarevergelijker waarmee professionals eenvoudig de software kunnen vinden waarmee ze slimmer kunnen werken. Of u nu ondernemer, manager, zelfstandige of consultant bent, Appvizer begeleidt alle professionals in Europa, Groot-Brittannië, de VS en Latijns-Amerika. Hoe zorgen ze ervoor dat de magie gebeurt? - Ze lokaliseren een uitgebreide catalogus van meer dan 10.000 software, die teams voortdurend bijwerken en verrijken om aan de specifieke behoeften van elk land te voldoen. - Ze bieden concrete oplossingen via artikelen en video's die zijn ontworpen om de professionele uitdagingen aan te pakken waarmee gebruikers dagelijks worden geconfronteerd. - Ze maken gebruik van machine learning-technologieën om gebruikers te helpen bij hun zoektocht naar de beste informatie en software.

