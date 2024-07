Het Allganize AI-platform voor het begrijpen van documenten, Alli, is ontworpen om innovatieve oplossingen te bieden voor verschillende uitdagingen op het gebied van bedrijfsproductiviteit. Alli biedt AI-chatbots, enterprise chatGPT en AI OCR, waardoor het een totaaloplossing is voor documentverwerking en -analyse. Het maakt gebruik van machine learning en patroonherkenning om gestructureerde en ongestructureerde documenten te verwerken, waardoor een uitzonderlijke nauwkeurigheid wordt bereikt met een succespercentage van meer dan 99%. Alli GPT is met name geschikt voor gebruik in enterprise search, omdat het nauwkeurige antwoorden biedt van zowel interne als externe bronnen, waardoor het niet meer nodig is om door meerdere documenten te zoeken. Alli Capture daarentegen automatiseert het vastleggen van gegevens uit gestructureerde en ongestructureerde documenten, waardoor de tijd en kosten die worden veroorzaakt door fouten en inefficiënties bij handmatige verwerking aanzienlijk worden verminderd. Alli Answer is een hulpmiddel voor natuurlijke taalverwerking dat snelle en nauwkeurige antwoorden geeft op vragen van gebruikers, waarbij informatie op een gebruiksvriendelijke manier wordt georganiseerd. Allganize pakt de productiviteitsproblemen aan waarmee verschillende sectoren te maken hebben, waaronder de gamesector, de informatietechnologie, de e-commerce, de publieke sector, de bouw, de olie- en gassector, de verzekeringen, de financiële dienstverlening en de menselijke hulpbronnen. De vooraf getrainde modellen en geavanceerde datastroommodellen van Allganize kunnen binnen enkele dagen op maat gemaakte oplossingen voor deze industrieën bouwen, zonder dat codering nodig is. Het handhaaft ook een hoog beveiligingsniveau door zich te houden aan beveiligingsvoorschriften en -normen, veilige ontwerppraktijken te implementeren en voortdurende beoordelingen uit te voeren om de veiligheid en beveiliging van het platform te garanderen. Over het geheel genomen heeft Allganize een reeks tools waarmee organisaties inzichten uit hun platform kunnen halen ongestructureerde gegevens efficiënt te verwerken, repetitieve en alledaagse taken te automatiseren en de nauwkeurigheid te vergroten.

Website: allganize.ai

