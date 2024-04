Bij ALLEN Digital zijn we toonaangevend in een technologiegedreven benadering van onderwijs, waarbij we gebruik maken van toptechtalent van toonaangevende technologiebedrijven. Door onze strategische samenwerking met Bodhi Tree Systems, een vooraanstaand durfkapitaalbedrijf dat bekend staat om het bouwen en opschalen van tech-first-merken, brengen we een revolutie teweeg in het onderwijs met een tech-first-aanpak. We pakken twee cruciale uitdagingen in het huidige onderwijslandschap aan: de behoefte aan meer nadruk op holistisch leren en het aannemen van een one-size-fits-all aanpak. We maken gebruik van AI om een ​​innovatief ed-tech-platform te ontwikkelen om studenten een boeiende end-to-end leerervaring te bieden. Ons doel is om het onderwijs te transformeren door gepersonaliseerde leerervaringen te bieden die de traditionele klaslokalen overstijgen door in te spelen op individuele leerbehoeften en om aanzienlijke verbeteringen in leerresultaten te bewerkstelligen.

Website: allen.in

