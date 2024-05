Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Alima is een supply chain-technologiebedrijf dat de manier vereenvoudigt waarop bedrijven verse goederen in Latijns-Amerika inkopen. We helpen restaurants, CPG-merken en detailhandelaren bij het plannen van hun inkooporders, het bestellen van producten, het beheer van de kosten en de logistiek.

Website: landing.alima.la

